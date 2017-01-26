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    Репортажи

    Криминал в Днепре растет и процветает

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (347)

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    В Днепре в среду вечером неизвестные расстреляли в упор автомобиль с бизнесменом и двумя охранниками. Предприниматель погиб на месте. Похищена сумка с деньгами.
    В Днепре убили предпринимателя и расстреляли авто охранной фирмы
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В среду, 25 января, в 20:15 на территории Университета железнодорожного транспорта, практически в центре города, был расстрелян автомобиль в котором находился предприниматель и его охранники. Бизнесмен скончался на месте. Охранников доставили в больницу с огнестрельными ранениями, их спасли бронежилеты.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В полицию о стрельбе рядом с домом №2 сообщили свидетели. 

    "Прибыв на место инцидента, мы увидели автомобиль одной из охранных служб города со следами выстрелов. В нем находились три человека – местный предприниматель 1963 года рождения и двоих молодых охранников", - рассказывает начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. 

    Охранников тут же госпитализировали, а вот бизнесмену уже не помогли. Злоумышленники выстрелили из автомата в машину более 30 раз, при этом, большинство выстрелов пришлось на место, где сидел бизнесмен. 

    План перехвата результатов не дал. Сейчас сотрудники криминальной полиции пытаются установить их личность. Имя погибшего бизнесмена в полиции не называют. Известно, что он местный житель и что это не первое покушение на его жизнью: два года назад на автомобиль предпринимателя совершили разбойное нападение. Опасаясь повторения, он обратился в охранное агентство. Два года ездил на работу и домой в сопровождении охраны. Но и охранники его не уберегли. 

    Сотрудник полиции в Новолуганском
    npu.gov.ua
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    В Соборном отделении полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 

    В последнее время в Днепре это не единственный подобный случай. В ноябре СБУ совместно с полицией предотвратила заказное убийство.  54-летний бизнесмен за две тысячи долларов заказал убийство местного жителя, с которым у него возник конфликт. Получив информацию об этом, правоохранители подвели к заказчику оперативника, который исполнил роль наемного убийцы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время передачи фотоотчета имитированного убийства и получения псевдо киллером вознаграждения. 

    В октябре неизвестный выстрелил в автомобиль директора одного из торговых комплексов. Но стрелок не знал, что Audi в которой передвигался директор,бронированный. После этого преступник скрылся с места происшествия. В двери со стороны пассажира полицейские заметили три отверстия от пуль 

    В сентябре 2010 года в Днепропетровске в одном из ресторанов пытались взорвать бизнесмена Геннадий Кобан — председатель набсовета компании "Славутич-Капитал" и совладельц группы "Приват". По данным МВД, именно на него и было совершено покушение.

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    К сожалению, пока не понятно, убийство бизнесмена в среду в Днепре было совершено с целью ограбления или же это убийство на заказ, но с призовым фондом — поговаривают, что в сумке была крупная сумму.

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