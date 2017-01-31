Сытник: в коррупционных схемах агрогиганта ГПЗК участвовал бизнес РФ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что среди структур, которые участвовали в коррупционной схеме в "Государственной продовольственной зерновой корпорации" (ГПЗК), есть компании, контролируемые российским бизнесом.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало одного из бывших руководителей украинского агрогиганта, а также представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба госкомпании на сумму более 60 миллионов долларов

"Преступный умысел по разворовыванию более 60 миллионов долларов ГПЗК состоял из двух частей: получение отката за подписание контрактов на реализацию зерна и, чтобы в дальнейшем не было проведено оплаты по этим контрактам, злоупотребления должностных лиц предприятия в интересах коммерческих структур, которые курирует один из известных российских бизнесменов", — сообщил Сытник на брифинге.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

По версии следствия, задержанный начальник информационно-аналитического управления ГПЗК в 2014 году после назначения на руководящую должность в компании вместе с другими должностными лицами организовал группу с целью личного обогащения. Они разработали схему, по которой зерно ГПЗК продавали по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров, который должен был перечислять разницу в стоимости на счета одной из компаний-посредников, подконтрольной подозреваемым.

ГПЗК создана правительством Украины в августе 2010 года, она является одним из крупнейших игроков на украинском аграрном рынке. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗК могут хранить 3,75 млн тонн зерновых.