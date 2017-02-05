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    НБУ призвал не делать поспешных выводов о задержании директора департамента

    (обновлено: )15701
    Согласно информации, арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины обратился к масс-медиа с просьбой не делать поспешных выводов относительно факта задержания директора Департамента платежных систем НБУ, которого подозревают в получении взятки в 25 тысяч долларов. Об этом говорится в обращении пресс-службы НБУ в Facebook.

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    Задержание чиновника произошло 2 февраля силами следственных подразделений Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. 

    "Пресс-служба НБУ обращается к журналистам с просьбой воздержаться от поспешных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания ГПУ и СБУ директора Департамента платежных систем Национального банка. Как стало известно во время судебного заседания в пятницу 3 февраля 2017 года, арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Также во время упомянутого происшествия был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", — говорится в обращении пресс-службы.

    В Нацбанке подчеркнули, что дело требует повышенного внимания правоохранительных органов. "Национальный банк, как неоднократно отмечалось, всесторонне содействует следствию и надеется на беспристрастное расследование и соблюдение принципа презумпции невиновности", — резюмировали в Нацбанке.

    Ранее сообщалось, что в субботу Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору одного из департаментов НБУ, подозреваемому в получении взятки.

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