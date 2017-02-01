НБУ считает законным решение о рефинансировании "ПриватБанка"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) считает законным свое решение о предоставлении национализированному "ПриватБанку" рефинансирования на сумму 15 миллиардов гривен (более 555 миллионов долларов по текущему курсу), сообщает пресс-служба регулятора.

Накануне СМИ сообщили, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство по подозрению в совершении главой НБУ Валерией Гонтаревой уголовных правонарушений в связи с выдачей "ПриватБанку" рефинансирования на 15 миллиардов гривен.

В Нацбанке отмечают, что регулятор при выдаче рефинансирования действовал в рамках ряда нормативных и регулирующих документов. "Возможность выдачи соответствующего кредитования предусмотрена вышеуказанным документам и не подпадает под действие "Положения о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы", — говорится в сообщении.

По словам директора юридического департамента НБУ Олега Заморского, решению о переходе "ПриватБанка" в собственность государства и другим решениям, которые сопровождали этот процесс, предшествовали "взвешенная юридическая экспертиза, подготовка соответствующей законодательной и нормативной базы для принятия и обоснования решения, с учетом рисков финансовой стабильности и национальной безопасности".

Кроме того, в Нацбанке отмечает, что в настоящее время указанный кредит уже погашен в полном объеме. Рефинансирование в объеме 15 миллиардов гривен было предоставлено "ПриватБанку" в середине декабря прошлого года по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря того же года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

Напомним, новым главой правления "ПриватБанка" стал экс-министр финансов Александр Шлапак.