Международные суды не вправе арестовывать счета "ПриватБанка"

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Международные суды в рамках рассмотрения иска держателей еврооблигаций "ПриватБанка" не смогут арестовать корреспондентские счета банка в валюте за рубежом, поскольку такая процедура не предусмотрена международным законодательством, сообщил первый замглавы банка Александр Дубровин, которого в пятницу цитирует пресс-служба финучреждения.

Ранее СМИ сообщили о намерении пула держателей еврооблигаций "ПриватБанка" обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен во время национализации финучреждения их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. При этом якобы для ускорения решения конфликта с правительством, отказавшемся мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов, кредиторы "ПриватБанка" обратились в иностранные суды с требованием арестовать все корреспондентские счета банка в валюте за рубежом. В связи с этим якобы под угрозой блокировки оказались платежи в иностранной валюте клиентов "ПриватБанка".

Дубровин отметил, что суть претензий держателей евробондов касается восстановления прав собственников таких бумаг и они не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы "ПриватБанка". При этом, по его словам, "практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов". Он сообщил, что общепринятой практикой международных судов в таких случаях является возложение на банк обязательства по депонированию (хранению – ред.) на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска.

Правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.