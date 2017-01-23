Иски кредиторов "ПриватБанка" могут привести к блокированию счетов - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Кредиторы "ПриватБанка", лишившиеся около $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд.

Ранее СМИ сообщили о намерении пула держателей еврооблигаций "ПриватБанка" обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен во время национализации финучреждения их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. При этом якобы для ускорения решения конфликта с правительством, отказавшемся мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов, кредиторы "ПриватБанка" обратились в иностранные суды с требованием арестовать все корреспондентские счета банка в валюте за рубежом. В связи с этим якобы под угрозой блокировки оказались платежи в иностранной валюте клиентов "ПриватБанка".

"Иски поданы, в "Привате" об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров", – рассказал FinClub представитель нескольких кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства "ПриватБанка" перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на 595 млн долл. Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018 года на 375 млн долл., субдолг на 220 млн долл. сроком до февраля 2021.

Как пишет издание, иски иностранных кредиторов "ПриватБанка", потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому "ПриватБанку" пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе банка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.

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"Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы "ПриватБанка", – заявил первый зампред правления "ПриватБанка" Александр Дубровин.

Топ-менеджер банка считает, что "практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов".

Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли "ПриватБанк" преддепонировать 600 млн долл.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.