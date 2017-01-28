Минфин: действия НБУ с еврооблигациями Приватбанка законные

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Действия Нацбанка с еврооблигациями при национализации Приватбанка законные. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Он также отметил, что считает правом инвесторов судиться с Киевом по евробондам Приватбанка.

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"Есть намерения инвесторов судиться, это их право. Все было сделано согласно закону, то есть Национальный банк не имел права не делать этого списания, не имел права, потому что это было предусмотрено законом. Все происходило в четком соответствии с украинским законодательством. Это право инвесторов", — сказал министр в эфире Hromadske.ua.

Ранее СМИ сообщили о намерении пула держателей еврооблигаций Приватбанка обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен во время национализации финучреждения их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. При этом для ускорения решения конфликта с правительством Украины, отказавшимся мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов, кредиторы Приватбанка обратились в иностранные суды с требованием арестовать все корреспондентские счета банка в валюте за рубежом. В самом Приватбанке заявили, что международные суды в рамках рассмотрения иска держателей еврооблигаций национализированного в Украине Приватбанка не смогут арестовать корреспондентские счета банка в валюте за рубежом, поскольку такая процедура не предусмотрена международным законодательством.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления.