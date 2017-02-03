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    Экономика

    НБУ: более 600 тыс украинцев уволят из-за повышения "минималки"

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    По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению уровня занятости, чем прогнозировалось ранее.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Около 630 тысяч украинцев будут уволены в 2017 году в результате повышения минимальной зарплаты с начала года до 3,2 тысячи гривен, говорится в инфляционном отчете за январь Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте регулятора.

    Украинские власти с начала 2017 года в два раза увеличили минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

    "По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению уровня занятости, чем прогнозировалось ранее. Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП (минимальной зарплаты — ред.) составит 5.4% (или около 630 тысяч человек – ред.)", — говорится в отчете.

    Согласно отчету, снижение официальной занятости будет непропорциональным — в большей степени оно произойдет за счет малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей. Это объясняется прежде всего почти двухкратным увеличением налогового давления на предпринимателей.

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен (около 57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

    Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).

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