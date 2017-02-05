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    Эксперт: без российских банков в Украине не было бы иностранных инвестиций

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (326)

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    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что за последний год около 2 млрд долларов инвестиций - это докапитализация российских банков.
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    УНИАН

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Председатель НБУ Валерия Гонтарева посоветовала банкам с российским капиталом продавать свою долю на украинском рынке. Ранее она заявляла, что российские банки не имеют никаких проблем с капиталом и проблема только с объемом их на украинском рынке.

    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Проминвестбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Он будет закрыт". Пикет "дочки" российского банка в Киеве

    Какие последствия могут быть после ухода российских банков с украинского рынка, рассказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "За прошлый год в Украину пришло где-то чуть больше двух с половиной миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, 2,8 млрд, кажется, за 9 месяцев, и из них около двух миллиардов — докапитализация российских банков своих дочерей в Украине. Условно говоря, если бы их не было, то у нас почти не было бы прямых иностранных инвестиций. Это плохо, но это факт. Но эти два миллиарда совершенно не лишние были для украинской экономики. Поэтому вообще, если у нас есть возможность получить фактически средства, которыми подпитывается наша экономика, не надо так рубить с плеча", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в четверг пикетировал центральный офис "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения. Участники акции в очередной раз разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

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