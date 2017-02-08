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    Владельцы киевского банка украли более 100 млн грн госсредств - СБУ

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    Общая сумма средств, присвоенных финансистами, до введения в банк временной администрации составляет почти 108 млн гривен, сообщили в Службе безопасности Украины.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование, сообщает пресс-служба СБУ.

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    Финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

    "Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании", — говорится в сообщении.

    Общая сумма средств, присвоенных финансистами, до введения в банк временной администрации составляет почти 108 млн гривен.

    Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования, добавили в СБУ.

    Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

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    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной нефтедобывающей компанией "Укрнафта" в течение марта-октября 2015 года.

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