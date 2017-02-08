Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры - пресс-конференция

В среду, 8 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры".

Специалисты рынка недвижимости говорят о том, что в 2016 году рынок жилья показал отрицательную динамику, оцениваемую в среднем в 3-5%. В начале 2016 года Киеве можно было найти квартиры из расчета 950-1000 долларов за квадрат, а к середине – до 800 долларов за метр. При невысоком спросе со стороны населения предложение первички остается довольно высоким, так как в последние годы практически во всех регионах и городах был отмечен настоящий строительный бум. И хотя спрос на жилье в 2016 году несколько вырос, и положительная динамика наблюдалась в большинстве регионов страны, но по сравнению с докризисными временами спрос на жилье остается минимальным. В прошлом году на столичном рынке недвижимости за месяц в среднем осуществлялось около 500 сделок по купле-продаже, тогда как в 2012 – 2013 годах количество операций достигало трех тысяч ежемесячно.

Согласно мнению ряда экспертов, с 2017 года стоит ожидать роста цен на недвижимость. Если в прошлом году небольшую однокомнатную квартирку на окраине столицы можно найти и за 25 тысяч долларов, то в 2017 году такой цены больше не будет. Специалисты рынка недвижимости придерживаются мнения, что в 2017 году рынок начнет расти, но со слабой динамикой. Вряд можно ожидать, что всего за один год цена на жилье достигнет докризисного уровня. Прогнозные оценки говорят о возможности роста в пределах 5-6% за год. Причем столица будет отставать от регионов. Киевский рост цен на недвижимость в 2017 году может составить 2-3%. Если же год закончится с положительными экономическими результатами для страны в целом, то уже с 2018 можно ждать роста цен до 10-13% за год.

На первичном рынке ситуация со спросом лучше. Из-за недоверия к банковской системе украинцы продолжают вкладывать деньги в новое жилье. Тем более, цены на первичном рынке особо не отличаются от вторичного. Средняя стоимость квадратного метра в столице колеблется в пределах пятнадцати-двадцати тысяч гривен.

Эксперты пресс-конференции:

Светлана Бовсуновская, Президент ВОО "Лиги экспертов Украины";

Андрей Гусельников, вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины";

Ярослав Цуканов, независимый эксперт по вопросам недвижимости.

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