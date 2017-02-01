Реестры недвижимости: есть ли защита от рейдеров? Комментарий юриста

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Украине появился новый вид рейдерства. Как говорит руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, речь идет о захвате чужой недвижимости путем подмены данных о собственниках в соответствующем реестре.

Мошенничество на новом уровне прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(публикуется на языке оригинала)

Хто має доступ до реєстру майнових і речових прав?

— Фактично є декілька реєстрів, взагалі є десятки реєстрів, які знаходяться в управлінні державного підприємства, який підпорядкований Мінюсту.

Що стосується безпосередньо реєстру речових прав, то до нього мають доступ досить велика кількість суб’єктів, однак зміни можуть вносити виключно реєстратори, так звані державні реєстратори. Це, по-перше, самі державні реєстратори, по-друге, ними можуть виступати нотаріуси, а також місцеві органи влади, там нотаріусів немає, але це окрема ситуація.

Тобто там досить вузький перелік осіб, які мають доступ в режимі редагування. Більшість, ті ж адвокати, мають доступ в режимі перегляду даних.

Яким чином можна відслідкувати, хто саме вніс такі неправомірні зміни?

— Відслідкувати може наша кіберполіція. Це можна передивитись певну інформацію, що міститься на серверах, звідки вносились ці зміни, яким чином вносились, за допомогою яких ключів підтверджувалась правомірність внесення змін, тобто знайти, хто саме вніс, можливо, і два роки назад розслідувалась навіть низка кримінальних справ.

Там була дуже велика кількість суб’єктів перереєстрована, знята іпотека якимось чином через ключі якихось нотаріусів, які навіть і не знали, що їхніми ключами вносять зміни, такі зміни відбулись. Тому на сьогоднішній день питання самозахисту цього реєстру, а також унеможливлення внесення неправомірних даних до цього часу другий рік поспіль вони відкриті.

Чому в такому випадку в НАБУ кажуть, що це новий вид рейдерства? Чи зараз спостерігається спалах?

— По-перше, мені взагалі дивно чути, що цим зацікавлене НАБУ, тому що в нього трохи інша специфіка роботи, тобто цим повинні цікавитись і СБУ, в першу чергу, Нацполіція, якій підвідомчі такі справи.

А що стосується НАБУ, на мій погляд, це може бути пов’язано саме з тим, що цими змінами займаються безпосередньо державні службовці за певну винагороду. В інакшому випадку появу НАБУ досить важко пояснити.

Зараз є активізація таких шахраїв чи це поодинокі випадки?

— Ще з 2014 року такі схеми почали досить широко розповсюджуватись. Навіть в мережі інтернет з’являлись об’яви стосовно можливості внесення будь-яких змін і надання таких послуг по внесенню змін в реєстри, зняттю іпотеки, таке інше. Тому, на мій погляд, це носить досить масовий характер, з одного боку.

З іншого боку, про це прекрасно відомо керівництву Мін’юсту, і, досить дивно, що за два роки нічого не зробили з тим, щоби унеможливлювати таке незаконне втручання.

Нічого не було зроблено, аби унеможливити таке шахрайство?

— Тут потрібно не тільки на законодавчому, а й на технічному рівні вводити такі можливості забезпечення безпеки для внесення реєстру, а також певних підтверджень даних, які там знаходяться. Однак Мін’юст в свій час досить спростив будь-які реєстраційні дії, що призвело до масових захоплень підприємств, до захоплень можна назвати – це заволодіння ПДВ.

Ці підприємства перереєструють на невідомих осіб, перереєструють податкові ключі в податковій, і це ПДВ якимось чином списують і комусь там через треті руки держава повертає це ПДВ. Це був дуже цікавий вид рейдерства, і він до цього часу процвітає.

А що стосується цього виду рейдерства – дуже важко зрозуміти, чому саме до цього часу це питання не вирішено саме з боку безпосередньо Мін’юсту.

Що робити тим, хто став жертвою? Чи є шанси довести свою правоту і як це зробити?

— Звичайно, такі шанси є, однак насправді це зробити досить важко, тому що ті особи, які займаються такими шахрайськими злочинними схемами, вони завчасно готуються. Звичайно, можна накласти до суду арешт.

При Мін’юсті заснували певну комісію, яка займається цими незаконними реєстраційними діями, однак це досить дивує, тому що фактично до цього часу, це фактично 25 років незалежності, таких питань взагалі ніколи не виникало. Вони виникли виключно останні два роки.

Що саме сталось з цим реєстром – це треба питати, на мій погляд, в Мін’юсті, правоохоронців, які все ж таки перевіряють і повинні слідкувати за тим, щоби не вносились ніякі неправомірні зміни.

Як бути з нещодавнім дозволом нотаріусам вносити дані про закриття підприємницької діяльності у єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань? Чи у вас немає побоювань, що тут почнеться те ж саме?

— Насправді будь-які дії можливі, однак до цього часу я ще не чув, щоби когось позбавляли чи вносили якісь дані стосовно припинення діяльності навмисне чи якісь інші дії, тому що, в першу чергу, робиться саме з метою заволодіння якимось майном. Хоча я не виключаю, що ці дії також можуть вноситись.

Знову ж таки, тут питання знову виникає до Мін’юсту, як унеможливити доступ до цього реєстру.

Пересічні громадяни можуть проконтролювати, запобігти тому, щоби в них віджали майно?

— Звичайно. Я завжди раджу все ж таки отримати в паперовому вигляді документи, що підтверджують право власності, і в разі, коли ви оформляєте певні правочини стосовно купівлі-продажу, наразі підтвердженням являється виключно договір і дані, які вносяться вже в реєстр, тобто витяг з цього реєстру.

Тому потрібно досить уважно слідкувати за цими документами для того, щоби в подальшому все ж таки в судовому порядку можливо було відновити своє право власності у разі, якщо буде неправомірно змінено власника в електронному реєстрі.

Напомним, как победить рейдерство, в эфире радиостанции рассказал исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.