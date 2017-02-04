Эксперт о социальном жилье и ситуации на рынке недвижимости

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства инициирует строительство недорогого муниципального арендного жилья для обеспечения квартирами украинцев, которые не могут позволить себе купить недвижимость. Аренда такого жилья будет ниже рыночной стоимости в среднем на 30%. Это мировая практика — сообщил Голосу Столицы заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Итак, для реализации проекта по строительству недорогого арендного жилья еще нужно принять соответствующий закон. Лев Парцхаладзе надеется, что это произойдет через два-три месяца.

О перспективах строительства недорогого арендного жилья в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал независимый специалист по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов.

Как вы относитесь к идее муниципального арендного жилья?

— Она действительно существует во всем мире. И это называется социальное жилье. У нас социальным жильем привыкли называть просто недорогое жилье на свободном рынке. На самом деле, социальное жилье - это то, чем владеет государство и не позволяет его передавать в собственность физическим и юридическим лицам, то есть не позволяет приватизировать или продать. И дает либо в бесплатное пользование малообеспеченным семьям, или ценным специалистам, которых привлекают на работу, либо в аренду, опять же, ниже рыночной стоимости, как говорил Парцхаладзе. Но это требует создания реестра подобных потенциальных арендаторов. То есть сначала нужно будет не только построить жилье, но и вести учет тех, кто может по льготной цене арендовать это жилье и действительно является социально-незащищенной прослойкой. А дальше станет вопрос, если этот реестр будет создан некорректно и просто это жилье выбросят на свободный рынок, то произойдет ситуация, когда они сами просто убьют арендные ставки. Потому что просто жилье, которое ниже на 20, на 30 или на 10% ниже рыночной стоимости, оно что сделает? Это будет дискаунтер, который просто под себя подтянет другие цены. Физлицам, которые сейчас сдают свое жилье в аренду, нужно же будет сдавать его дальше, и они просто опустят цену. Поэтому тут вопросов много. Но понятно, что программа прорабатывается, и Парцхаладзе очень давно занимается недвижимостью, и, наверное, знает, о чем говорит, и прорабатывает все нюансы. А, в принципе, программа действительно не нова, правильная.

Какая польза государству от строительства недорогих домов?

— В общем-то, на данном этапе, когда существует дефицит рабочих мест, не дефицит работников, а дефицит рабочих мест, я не знаю, какая польза. Еще на 30% понизить стоимость аренды фактически, вы не выходите и на 15-летнюю тогда окупаемость этого жилья. Говорить о том, что оно будет расти в цене, но, если оно социальное, оно не продается. То есть, какой смысл инвесторам вкладывать деньги — не знаю. Что такое жилье обычно создается в странах, когда нужно привлечь очень много рабочих рук. Если у нас экономика будет расти темпами в 1,5 %, это не нужно. Если мы выйдем на 6-8 % годового роста, тогда, конечно, это будет очень актуально. Будем надеяться, что к какому-то времени это будет актуальным. Потому что недвижимость имеет временной лаг. То, что они пытаются заложить сейчас, состоится только через три-четыре года, потому что нужно принять закон, разработать программу, привлечь инвестиции, выделить земельные участки, подвести коммуникации, разработать проекты, и потом только начать стройку.

За чьи средства, если не найдется инвесторов? На чьем балансе должны быть эти дома?

— Это либо нагрузка социальная на другие проекты, очень большие. Государство не хочет строить такое социальное жилье, оно дает возможность какому-то инвестору большому на льготных условиях построить либо огромный квартал в городе, либо завод под Киевом, например. Тогда ему ставят условие обеспечить квартал такого социального жилья, которым будет владеть либо город, либо Минсоцполитики.

Где в Киеве можно построить это недорогое жилье так, чтобы оно было востребовано людьми?

— Пригороды города Киева и спальные районы города Киева. Если вы посмотрите на конец Троещины, там есть места для стройки, то есть граница города Киева достаточно далеко уходит еще в поля. Поэтому там можно строить и строить. Точно также, если взять, например, Теремки, в районе за Окружной дорогой, в районе села Чабаны, Хатне — там достаточно много места для строительства.

Напомним, субсидию на услуги ЖКХ могут оформить арендаторы жилья. Но вот пойдут ли они на это, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.