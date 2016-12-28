НБУ получил 443,7 млн грн, продав недвижимость неплатежеспособных банков

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил 443,7 миллиона гривен, продав залоговую недвижимость неплатежеспособных банков, сообщается на сайте регулятора.

"За 11 месяцев 2016 года объем полученных Нацбанком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 миллиона гривен (около 16,8 миллиона долларов по курсу Нацбанка)", — говорится в сообщении.

Также указывается, что, в частности, в октябре-ноябре 2016 года Нацбанк получил от реализации ипотеки по кредитам рефинансирования 81,2 миллиона гривен (около 3 миллионов долларов).

Уточняется, что наибольший объем средств регулятор получил в августе от реализации таких активов БГ банка.

Ранее Кабмин изменил правила вывода неплатежеспособных банков с рынка.