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НБУ получил 443,7 млн грн, продав недвижимость неплатежеспособных банков

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Также Национальный банк в октябре-ноябре 2016 года получил от реализации ипотеки по кредитам рефинансирования 81,2 миллиона гривен (около 3 миллионов долларов).
Нацбанк
РИА Новости Украина Андрей Лубенский

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил 443,7 миллиона гривен, продав залоговую недвижимость неплатежеспособных банков, сообщается на сайте регулятора.

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"За 11 месяцев 2016 года объем полученных Нацбанком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 миллиона гривен (около 16,8 миллиона долларов по курсу Нацбанка)", — говорится в сообщении.

Также указывается, что, в частности, в октябре-ноябре 2016 года Нацбанк получил от реализации ипотеки по кредитам рефинансирования 81,2 миллиона гривен (около 3 миллионов долларов).

Уточняется, что наибольший объем средств регулятор получил в августе от реализации таких активов БГ банка.

Ранее Кабмин изменил правила вывода неплатежеспособных банков с рынка.

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