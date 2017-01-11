Суд арестовал 15 объектов недвижимости экс-министра Улюкаева - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Суд по ходатайству центрального аппарата Следственного комитета РФ арестовал свыше 560 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщил зампредседателя СКР Игорь Краснов.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается. Как стало известно ранее, Басманный суд Москвы арестовал десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области.

"Что касается Алексея Улюкаева… то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей. Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.

Он также сообщил, что только по громким уголовным делам в России арестованы имущество и деньги на сумму около 18 миллиардов рублей.