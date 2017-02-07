Руководство банка присвоило 100 млн грн, выделенных НБУ на рефинансирование

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше 100 миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что банк получил от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году, после этого один из совладельцев банка совместно с руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

"Дельцы также совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия выяснено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании", — отмечается в сообщении.

Общая сумма денег, которую присвоили финансисты, составляет почти 108 миллионов гривен.

Также, по данным пресс-службы, во время обысков в офисных помещениях сотрудниками спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования. На имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.