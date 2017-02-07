На Банковой заговорили о необходимости мягкой украинизации

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Советник президента Петра Порошенко Владимир Горбулин считает, что в стране необходимо проводить "украинизацию", но крайне осторожно.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях. Кроме того, он должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

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По словам Горбулина, в языковом вопросе он разделяет позицию украинских писателей Ивана Драча и Дмитрия Павлычко, которые считают, что в стране должен быть один государственный язык.

"Как человек с техническим образованием, я уважаю корифеев слова. Их позиция — государственный язык должен быть один, это основа национального самоопределения, но решать "языковой вопрос" нужно крайне осторожно. И это не задача министерства культуры или Мининформа. Эта задача украинской интеллигенции. Обнимайте за плечи украинскую интеллигенции и украинскую науку, и мягко вводите каждый следующий этап украинизации", — сказал Горбулин в интервью "Укринформу".

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