Мельник: поднятие вопроса государственного языка – попытка отвлечь украинцев

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Депутаты предлагают принять вместо закона об основах государственной языковой политики новый закон о государственном языке. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, закон об основах государственной языковой политики противоречит Конституции Украины и не обеспечивает на должном уровне защиту украинского языка. Новый законопроект о государственном языке предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной и общественной жизни, но и в СМИ.

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Почему этот вопрос подняли именно сейчас, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Когда принимался закон об основах государственной языковой политики, известный как закон Кивалова-Колесниченко, главное научно-экспертное управление написало на четырнадцати листах, почему его нельзя принимать. Действительно, он противоречит части Конституции, также он противоречит международным актам, потому что там вводится понятие "региональный язык". Этот законопроект был некорректным, юридически слабым и имел только политическую нагрузку, на то время пытались измерить потенциал протестной массы. Почему депутаты сейчас взялись за этот вопрос? Сейчас вообще пытаются поднимать темы языка, эмиграции, для того, чтобы люди обсуждали их, вместо того, чтоб обсуждать "удачное" управление господина Гройсмана", — считает эксперт.