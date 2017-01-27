Закон о госязыке невыгоден, прежде всего, Украине - Карасев

Николай Лаврентьев, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обязательно отреагирует на принятие закона об исключительном использовании украинского языка.

"Мы надеемся, что этот закон не будет принят. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", — подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее народные депутаты предложили внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Они считают, что последний противоречит Конституции.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

О серьезных внешнеполитических рисках, которые может повлечь за собой принятие скандального языкового закона рассказал политический эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Не только венгры, но и ряд других государств-соседей могут отреагировать примерно также. Но необходимо понимать, что этот закон не выгоден не столько венграм или кому-то еще, сколько нам самим. Эта законодательная инициатива может спровоцировать новые трещины национальной идентичности Украины и нужно не отвергать подобного рода озабоченность западных партнеров, а прислушаться", — говорит политолог.

По его словам, власти необходимо задуматься о том, как вести политику таким образом, чтобы не ослаблять еще больше государственность, а наоборот усилить ее перед лицом новых внешнеполитических кризисов.

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"Для такой страны, как Украина такие инициативы достаточно опасны и рискованны. Политикам необходимо просчитать не только внешние риски такого рода законодательных инноваций, но и риски внутренней политической стабильности", — уверен эксперт.