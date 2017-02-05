Проект закона о госязыке: что внутри?

Анна Балева, обозреватель законопроектов

Законопроект "О госязыке" предлагает сделать украинский язык обязательным для всех органов власти и местного самоуправления. В школах и вузах украинский язык тоже должен стать обязательным. Исключение сделали только для языков национальных меньшинств и только в школах и детских садах. Для вузов такой привилегии не предусмотрено. В виде исключения разрешено читать несколько предметов на одном из официальных языков ЕС. В сфере науки украинский тоже должен стать обязательным. Все статьи, научные работы, диссертационные исследования можно будет публиковать только на украинском или на одном из официальных языков ЕС.

Сфера культуры – тоже не исключение. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Это же касается и фильмов. Все афиши, объявления и билеты тоже должны быть на государственном языке.

СМИ не оставили без внимания. Украинский язык обязателен и здесь. Передачи на других языках дублируются на украинский язык, телерадиокомпании должны давать синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ, интернет-представительство предприятий, страницы в соцсетях тоже должны вестись только на государственном языке. СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться по умолчанию.

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Сферу электронных информационных систем тоже не забыли. Теперь все программное обеспечение с пользовательским интерфейсом должно иметь интерфейс на украинском языке. Отсутствие такого авторы законопроекта считают "существенным недостатком товара".

Закон предлагает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Она будет заниматься защитой украинского языка. Для этих же целей хотят ввести и новую должность – Уполномоченного по защите государственного языка.

Законопроект вводит штрафы и более серьезное наказание за неиспользование украинского языка в прописанных случаях и унижение государственного языка соответственно.

Итак, в кодексе об административном нарушении впервые предусмотрена ответственность за неиспользование государственного языка. Заседания местной власти или рабочее общение в Вооруженных силах на русском языке может повлечь за собой штраф от 3 400 грн. до 6 800 грн., а за проведение русскоязычного научного мероприятия или публикацию рекламы — от 3 400 грн. до 5 100 грн.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносятся изменения, согласно которым публичное унижение или неуважение государственного языка приравнивается к публичному надругательству над Государственным флагом, гербом Украины или гимном и карается штрафом до 850 грн. или арестом до полугода или тюремным сроком до 3 лет.

Этот закон вызвал неудовольствие не только среди украинцев. Представители Венецианской комиссии уже высказали свои замечания по поводу этого документа. Они требуют внесения таких изменений в текст законопроекта, которые могут гарантировать права национальных меньшинств.

Законопроект откровенно нарушает Конституцию Украины, а именно, ст. 10 и ст. 53. Но один из авторов законопроекта с этим не согласен. В эфире радиостанции "Голос Столицы" народный депутат Олег Медуница заявил: "Я убежден, что национальным меньшинствам, в том числе и российским, никто не будет мешать учить родной язык так, как украинцы, например, учат свой родной язык в Америке или Канаде. В законе мы пропишем. Я убежден, что Конституцию менять не нужно". Депутат также уверен, что для СМИ этот закон проблем не создаст.

Политолог Александра Решмедилова уверена, что для поддержки этого законопроекта в Верховной Раде просто не хватит голосов. "Найдутся ли голоса среди просто сил коалиции, однозначно утверждать не приходится. Думаю, что нет. Потому что они даже самые не скандальные инициативы проводят с трудом, не говоря о тех, которые могут разъединять общество", — заявила она в эфире радио "Голос Столицы". Также она считает, что этим законопроектом просто отвлекают внимание от более важных проблем, которые существуют в стране, — тарифов, социальной политики и т. д.

Как бы там ни было, уже сейчас этот законопроект вызывает бурные обсуждения. Уже один раз попытка сыграть на языковом вопросе вызвала массовые возмущения. Не сложно догадаться, что и в этом случае, если законопроект все-таки примут, ситуация будет такая же. Украинская власть или не понимает последствий таких инициатив, или просто сознательно продолжает раскалывать украинское общество.