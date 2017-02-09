Есть ощущение, что кризис не закончился. Блинов о банковской системе

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Конец 2016 года был отмечен решением о национализации "ПриватБанка", в январе 2017 года появились новые решения НБУ о проведении стресс-тестирования 33 банков. НБУ заявил о завершении в целом процесса очистки банковской системы.

Однако, кризис в банковской системе еще не закончился, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Обратите внимание: у нас уже год идет экономический рост, восстановительный, слабенький, но он есть. Как правило, такой рост должен сопровождаться скупкой по дешевке чего угодно. Я вижу инвестиции в недвижимость, но инвестиций в реальный сектор или финансовую систему нет. Есть ощущение, банковский кризис не закончился", — заявил Блинов.

"Еще до десяти банков будет выведено с рынка. Они уже не крупные, в отличие от "ПриватБанка". Коломойский и государство должно поделить, где чьи залоги, эта проблема еще не начала решаться. Еще одна проблема — это отток средств из банка. Новый председатель правления Александр Шлапак заявил, что по валюте тенденция оттока пока продолжается… Пока эта тенденция не преодолена, не исключено, что будет монетизироваться уставный капитал, а это та же инфляция", — добавил эксперт.

По его словам, заявления о прекращении деятельности российских банков в Украине делаются больше для отвода глаз.

"Это — сбрасывание некоего пара. Люди, которых беспокоит Кремль и российские банки, могут иметь предмет для приложения своих усилий, и это достаточно выгодно и Нацбанку, и политическому руководству страны", — добавил Блинов.

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По его словам, если начнутся в феврале акции по блокаде Конча-Заспы, реакция власти будет другая.

"Не исключено, что часть коммьюнити опять отправится заливать томатным соком отделения Сбербанка России", — сказал эксперт.