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    Есть ощущение, что кризис не закончился. Блинов о банковской системе

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (218)

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    Не смотря на показатели роста экономики, инвестиции в реальный сектор и в финансовую систему не наблюдаются, потому что банковский кризис еще не закончился, заявил финансовый эксперт Андрей Блинов.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Конец 2016 года был отмечен решением о национализации "ПриватБанка", в январе 2017 года появились новые решения НБУ о проведении стресс-тестирования 33 банков. НБУ заявил о завершении в целом процесса очистки банковской системы.

    Гривна
    Украинское фото
    Есть повод: банки ужесточат условия кредитования

    Однако, кризис в банковской системе еще не закончился, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

    "Обратите внимание: у нас уже год идет экономический рост, восстановительный, слабенький, но он есть. Как правило, такой рост должен сопровождаться скупкой по дешевке чего угодно. Я вижу инвестиции в недвижимость, но инвестиций в реальный сектор или финансовую систему нет. Есть ощущение, банковский кризис не закончился", — заявил Блинов.

    "Еще до десяти банков будет выведено с рынка. Они уже не крупные, в отличие от "ПриватБанка". Коломойский и государство должно поделить, где чьи залоги, эта проблема еще не начала решаться. Еще одна проблема — это отток средств из банка. Новый председатель правления Александр Шлапак заявил, что по валюте тенденция оттока пока продолжается… Пока эта тенденция не преодолена, не исключено, что будет монетизироваться уставный капитал, а это та же инфляция", — добавил эксперт.

    По его словам, заявления о прекращении деятельности российских банков в Украине делаются больше для отвода глаз.

    "Это — сбрасывание некоего пара. Люди, которых беспокоит Кремль и российские банки, могут иметь предмет для приложения своих усилий, и это достаточно выгодно и Нацбанку, и политическому руководству страны", — добавил Блинов.

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    По его словам, если начнутся в феврале акции по блокаде Конча-Заспы, реакция власти будет другая.

    "Не исключено, что часть коммьюнити опять отправится заливать томатным соком отделения Сбербанка России", — сказал эксперт.

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