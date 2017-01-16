Хроника 15 января: Порошенко - богатейший чиновник Украины, авиакатастрофа в Киргизии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 16 января, рано утром под Бишкеком рухнул летевший из Гонконга турецкий самолет, количество погибших превысило 30 человек. Из Ровенской области поступило сообщение о перестрелке на янтарных промыслах, к тому же "Укрзализныцю" обвинили в неэффективной работе, которая нанесла стране миллиардные убытки. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников Украины

В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций. Редакция проанализировала декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Украине нужно принять новую Конституцию

Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не сможет иметь особый статус. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. "Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка", — заявил Кравчук.

Освобождение Донбасса может начаться уже осенью

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса может начаться осенью 2017 года. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего — невоенным способом, и я на это очень надеюсь", — подчеркнул Тука.

Руководство Нацгвардии обвинили в коррупции

В Нацгвардии Украины существует коррупционная составляющая, несущая угрозу оборонной способности страны, заявил лидер "Азова" нардеп Андрей Билецкий. "Руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция", — полагает Билецкий. Национальная гвардия Украины попросила военную прокурату и СБУ проверить заявления народного депутата Украины и лидера "Азова" Билецкого.

Читайте также: Эксперт комментирует скандал в Нацгвардии из-за заявления "Азова"

Украину на форуме в Давосе представят неофициально

Украина появится перед инвесторами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, несмотря на то, что там не будет официального представительства страны, сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк. Он подчеркнул, что есть предложения по технологическому сотрудничеству, относительно инвестиций, в том числе венчурных.

Неэффективная работа "Укрзализныци" нанесла стране миллиардные убытки

Неэффективная логистика "Укрзализныци" в прошлом году привела ко многомиллиардным убыткам в госбюжете. По информации украинских СМИ, впервые за всю свою историю "Укрзализныця" не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов. Так, из-за сложностей с транспортировкой сырья, металлургические комбинаты Украины выпустили на 5 млн тонн стали меньше плана, вследствие чего государственный бюджет потеряли 50 млрд грн.

Пожар в многоэтажке Харькова: есть жертвы

В воскресенье, 15 января, в девятиэтажном жилом доме в Харькове произошел пожар. Возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. В горящей квартире спасатели нашли двух ее хозяев. Женщина, 1947 года, умерла в карете скорой помощи, ее мужа, 1941 года, удалось спасти. Мужчина получил ожоги верхних конечностей и отравление угарным газом и был госпитализирован в 4-ю больницу Харькова. Причина пожара выясняется. Канал "Харьков ГСЧС" в Youtube Пожар в многоэтажке Харькова: один человек погиб

Перестрелка на янтарных промыслах в Ровенской области

В Ровенской области в Старом Селе Рокитновского района произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими, которые объявили, что они теперь "крыша", сообщил нардеп Андрей Лозовой. По словам Лозового, местные жители были и сами хорошо вооружены. По его данным, двое "гостей" получили огнестрельные ранения. Лозовой утверждает, что местные старатели жаловались в местную полицию на людей, которые навязывали им "крышу", однако никакой реакции правоохранителей не было.

Мэр Днепра Филатова попал больницу

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что попал в "Скорую помощь". Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Филатова, он был госпитализирован с аллергическим приступом в обычную городскую больницу. "В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал…", — написал Филатов об увиденном в медицинском учреждении. На следующей сессии Филатов пообещал принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.

Летевший из Гонконга турецкий самолет рухнул под Бишкеком

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. Количество погибших превысило 30 человек. На месте крушения Boeing разрушены более 30 домов — самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. По данным Минздрава, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.



Парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления

Турецкий парламент принял в первом чтении законопроект о конституционной реформе, предполагающей переход к президентской форме правления. Обсуждение 18 статей законопроекта продолжалось с 9 января и вызвало ожесточенные споры среди депутатов, порой доходящие до потасовок и драк. Поправки расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях.

Очередной бунт в бразильской тюрьме: жертвами стали не менее 30 человек

Число погибших в результате бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Норти в субботу могло превысить 30 человек. Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка.

Митинги против Трампа США Канал LIVE SATELLITE NEWS на Youtube В США проходят митинги против Трампа

В США началась протестная неделя против избранного президента штатов Дональда Трампа, инаугурация которого должна состояться 20 января. Протестующие угрожают сорвать церемонию. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, а также ряд знаменитостей, среди которых актер Марк Руффало, кинорежиссер Майкл Мур и актриса Рози Перес, планируют присоединиться к протесту против Трампа в канун его инаугурации.

Инжект видео:

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января (в 2017 году этим днем стало 15 января) по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.