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Число погибших при крушении самолета под Бишкеком превысило 30

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Крушение грузового Boeing 747 под Бишкеком (7)

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По данным Минздрава Киргизии, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.
Международный аэропорт Манас
Аэропорт Манас

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате крушения самолета под Бишкеком превысило 30 человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Киргизии.

Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
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Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

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Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта.

"В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на месте находится министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.

По данным Минздрава, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.

"Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные", — добавила собеседница агентства.

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