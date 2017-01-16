Авиакатастрофа под Бишкеком: на месте инцидента

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Более 32 домов разрушены на месте крушения грузового Boeing 747-400 под Бишкеком. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Чынгыз Эсенгул Уулу.

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"В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома", — сказал он.

По данным пресс-секретаря, министр чрезвычайных ситуаций республики находится с докладом о ситуации с крушением самолета у президента республики Алмазбека Атамбаева.

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта.