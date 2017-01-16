Эксперт комментирует скандал в Нацгвардии из-за заявления "Азова"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нацгвардия обратилась в СБУ и военную прокуратуру, чтобы те проверили публичное заявление экс-комбата "Азова", об этом говорится на сайте ведомства.

Накануне нардеп Андрей Билецкий заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны, на руководящих должностях находятся офицеры-сепаратисты, а в самой структуре действует системная коррупция. В Нацгвардии также отмечают, что Билецкий в само ведомство никаких жалоб не предоставлял.

Причины и последствия таких заявлений нардепа Билецкого в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Полк "Азов" перебуває в структурі Нацгвардії, досі Андрій Білецький не надто критикував це відомство. Із чим пов’язані ось ці звинувачення Білецького нині?

— Білецький у публічний простір виходить не так і часто. Попередні його публічні заяви можна пригадати 14 жовтня 2016 року, коли створювалась партія на основі батальйону "Азов", і після того власне про його діяльність як депутата в публічному просторі чути було мало. Чому виникла ця заява зараз на початку року, тут є декілька версій. Перша версія – це питання, напевне, можливого перерозподілу потоків, як відомо, Білецький більше пов'язаний зі структурами МВС, саме туди був введений батальйон "Азов", і це структура, яка підпорядковується Арсену Авакову. Національна гвардія ж більше залежить від президента України, і в даному випадку теж можемо припустити, що це можливе протистояння між Порошенком і Аваковим. Однак, це лише припущення. Інша версія, і не варто її також відкидати, що дійсно фронтове товариство, фронтове братство, яке представляє, в тому числі, Білецький ображене тим, що відбувається в країні, і тим, що до керівництва Нацгвардії приходять сепаратисти, на його думку. Однозначно, що цю заяву має перевірити СБУ. І бажано, щоб по цьому був також публічний звіт.

Білецький висуває дуже серйозні обвинувачення. Якщо вони не будуть доведені, він понесе за це покарання?

— Це питання, швидше за все, до керівництва Національної гвардії, чи воно подасть зустрічний позов, чи ні. В Україні практики такої немає, мені зараз важко згадати якісь поодинокі випадки, тому, я думаю, що або буде внутрішня домовленість, якщо все-таки мова йде про розподіл якихось благ, або буде подальше протистояння, і, можливо, партія Білецького "Національний корпус" на цій темі робитиме собі політичний піар, але, якщо аналізувати її діяльність як партструктури, це на неї не схоже.

Тобто заяви Білецького мають політичний характер?

— Це однозначно, тому що Білецький – політик, людина, яка досить потужно стоїть на своєму округу, який знаходиться в Оболонському районі міста Києва, також було помічено його плакати в Шевченківському районі міста Харкова, де він робив мітинги, в тому числі, приймав скарги громадян на роботу комунальних підприємств. Однозначно, що передусім це політична площина.

Білецький заявив, що Олександр Голяков – сепаратист. Зі слів нардепа, в лютому 2014 року Голяков під прапорами Партії регіонів створював Криворізький антимайдан і закликав людей записуватись до криворізької гвардії. Скажіть, хто призначав цього полковника на посаду?

— В даному випадку, думаю, що ця людина могла дійсно просочитися в ряди Нацгвардії, і призначення про неї, швидше за все, підписувалось вищим керівництвом держави. Зараз ми паралельно слідкуємо за скандалом з НАБУ, де була призначена людина, яка була помічена в цькуванні правозахисника Гройсмана, який помер кілька років тому. І, в принципі, також як би ми не ставились до Білецького, варто зазначити, що злочини Майдану не розслідувані, і стара система фактично себе відновила – лобі прокурорів, лобі правоохоронців, лобі силовиків, яке працювало на Януковича, досить непогано відчуває себе в часи Порошенка. Тому, я не виключаю, що на Білецького, в тому числі, і чиниться тиск зі сторони фронтовиків, і його заява теж може бути зумовлена саме цим тиском. ngu.gov.ua Масштабные учения артиллеристов и зенитчиков Нацгвардии

Що тепер відбуватиметься з Національною гвардією? На неї чекають серйозні перевірки?

— В ідеалі – було би так. Однак, ми маємо розуміти, що в нас державу важко назвати правовою, і в даному випадку теж питання – хто стоїть, хто втрутиться в цю заяву Білецького. Якщо дійсно є боротьба між Порошенком і Аваковим – це одна історія. І в даному випадку, швидше за все, СБУ стане на сторону Нацгвардії, і, в принципі, мені вже здається, що початок для цього є, тому що сказали, що Білецький письмової заяви не робив, а, відповідно, вони перевіряють саме публічні заяви. Знову таки, найближчий тиждень будемо розуміти, наскільки самому Білецькому вигідно далі качати цю тему, і, в принципі, якщо не буде далі вуличних акцій, а партія "Національний корпус" сильна саме вуличною підтримкою, їй є кого виставити, то, швидше за все, цей скандал буде вирішуватись в кулуарах.

Загалом за таких скандальних заяв, за таких умов можлива зміна керівництва Нацгвардії України?

— Я думаю, що це може бути лише поодинокий випадок, який запустить цей маховик, якщо це відбудеться. Однак, говорити, що рокіровка відбудеться через заяви Білецького, я не бачу можливості. Силова система стабілізувалася і, в принципі, вона вже менш залежить від вулиці, навіть, якщо вулицю очолить колишній комбат Білецький.

За словами Білецького, полку "Азов" минулого року не виділили жодної бойової машини, зарплати азовців – найнижчі в системі Нацгвардії. Чому не підвищують бойову потужність добровольців?

— Мені складно відповісти на це питання, тому що я його не досліджував. В даному випадку, знову ж таки, ми вже не можемо говорити, що це добровольці, тому що майже всі, хто там воює, хто зареєстрований, вони мають уже офіційні ранги, і власне офіційно зареєстровані.

Можна припустити загалом, що керівництво Нацгвардії хоче розформувати полк "Азов"?

— В цілому, мені здається, що можна чекати від влади такого кроку, тому що в даному випадку президент прийняв рішення, і це дуже видно з його політики, опиратися не на громадські сили, в тому числі, не на націоналістичні сили, а опиратися на звичайні силові структури, на СБУ, на старий кістяк МВС, і це видно по тому, що відбувається в Національній поліції. Тому припущення про те, що може початися тиск або обмеження прав членів "Азову" – все це досить вірогідна перспектива.

До яких наслідків це призведе? Можливі за підтримки Білецького вуличні акції?

— Насправді, один із сценаріїв розвитку України в цьому році, може бути, в тому числі, контрольована дестабілізація, і тут ми матимемо справу з комплексом причин. З одного боку, це боротьба між членами силових структур, які з’явилися після Майдану, колишні добровольці зокрема, із старими кадрами. З іншого боку, це питання щодо можливого приєднання Донбасу та амністії бойовиків, до якої, швидше за все, нас примушуватимуть партнери, і однозначно, що ні для Білецького, ні для партії "Національний корпус" це не буде нормальною умовою. І коли цей комплекс буде в купі, то ми можемо бачити потужні вуличні акції, протести і, можливо навіть, погрози іншого масштабу – тут важко спрогнозувати, але щонайменше вимальовується організована сила, яка зможе заявити про те, що вони б могли би взяти відповідальність за країну в тих умовах миру, який нам можуть нав’язувати західні партнери.

Напомним, военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" заявил, что в армии существует нехватка офицеров, поэтому решение о призыве на военную службу офицеров запаса, окончивших военную кафедру, правильное.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.