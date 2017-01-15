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Матиос: заявление Билецкого по Нацгвардии проверят тщательно и по закону

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Как отметил Анатолий Матиос, его удивляет способ, которым Билецкий высказал свои претензии к ведомству, так как он мог это сделать через депутатское обращение, а не через блог в СМИ.
Анатолий Матиос. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что проверит опубликованные народным депутатом Украины Андреем Билецким обвинения в сторону Нацгвардии Украины.

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"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно отослал в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", — написал Матиос.

Главный военный прокурор отмечает, что его удивляет способ, которым Билецкий высказал свои претензии к ведомству, так как он мог это сделать через депутатское обращение, а не через блог в СМИ.

"Разберемся и дадим оценку по закону", — сообщил Матиос.

Ранее лидер "Азова" нардеп Андрей Билецкий в своем блоге заявил, что в Нацгвардии Украины существует коррупционная составляющая, несущая угрозу оборонной способности страны.

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