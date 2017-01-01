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В Одессе Нацгвардия предотвратила столкновения во время марша националистов

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Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (152)

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Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули в адрес демонстрантов ругательства. К ним с криками "сепары" бросилось несколько участников марша.
Факельное шествие в честь 108 годовщины со дня рождения Степана Бандеры
Думская.net

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Факельное шествие в честь 108 годовщины со дня рождения Степана Бандеры прошло в воскресенье в Одессе. В нем приняли участие примерно две сотни активистов партии "Свобода" и других организаций, сообщает "Думская".

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
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Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве

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"Стартовал марш от памятника Шевченко, финишировали националисты возле Дюка. Шагая по центральным улицам, они скандировали "Бандера наш герой", "Слава Бандере", "Пам’ятай, чужинець, тут господар українець", "Слава воинам АТО" и "Слава Небесной сотне", — говорится в сообщении.

Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули в адрес демонстрантов ругательства. К ним с криками "сепары" бросилось несколько участников марша, но столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции.

Других инцидентов не было. Шествие закончилось небольшим митингом, после которого участники исполнили "Молитву националиста".

Думская.net
Факельное шествие в честь 108 годовщины со дня рождения Степана Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. После факельного шествия по центральным улицам столицы более тысячи человек провели народное вече.

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