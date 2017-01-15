Билецкий заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Нацгвардии Украины существует коррупционная составляющай, несущая угрозу оборонной способности страны, заявил лидер "Азова" нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на УП.

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"Руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция", — заявил Билецкий.

По его словам, "последние примеры, возникшие в медиа-пространстве — что командир Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии, полковник Александр Голяков — сепаратист".

"В феврале 2014 года он под флагами "Партии Регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призвал людей записываться в "Криворожскую гвардию". Пример другого характера — полковник Юрий Колмык, заместитель командира воинской части 3057. Во время наступления российских войск в Крыму и на Донбассе этот офицер активно включился в соцсетях тем, кто пропагандировал ДНР и присоединения к России. Его заместитель, майор Юрий Задерин, в соцсетях голосовал за создание Новороссии, поддерживал Путина и действия "Беркута" на Майдане ", — заявил Билецкий.

Он добавил, что готовится раскрыть коррупционную составляющую в Нацгвардии.

"Мы уже имеем доказательства того, что эта система ворует каждую третью гривну. Вскоре я буду готов обнародовать эти факты", — отметил Билецкий.

Напомним, в середине октября народный депутат Андрей Билецкий был избран главой созданной партии "Национальный корпус".