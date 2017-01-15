Нацгвардия требует проверить заявление Билецкого

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Национальная гвардия Украины просит военную прокурату и СБУ проверить заявления народного депутата Украины и лидера "Азова" Андрея Билецкого о коррупции и сепаратизме в ведомстве, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", — сказано в сообщении.

По данным Нацгвардии, Билецкий не присылал в ведомство никаких документов относительно его информации.

"Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов от народного депутата Украины Андрея Белецкого по поводу информации, указанной в данной публичном заявлении", — пишет пресс-служба.

Обращение командира НГУ Юрия Аллерова к главному военному прокурору Анатолию Матиосу

Напомним, ранее Билецкий заявил, что в Нацгвардии Украины существует коррупционная составляющая, несущая угрозу оборонной способности страны.