Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украине нужно принять новую Конституцию, Донбасс не сможет иметь особый статус. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, — выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы международная организация диктовала нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе", — заявил Кравчук.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что выступает за переговоры Киева и Москвы, в ходе которых "надо договариваться".