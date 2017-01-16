Крушение Boeing 747 под Бишкеком: погибли 37 человек - МЧС Киргизии

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. По предварительной информации, в результате крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком погибли 37 человек, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

Грузовой Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа были пять человек. В Минздраве сообщили о 35 погибших.

"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, около 15 домов разрушено и, по информации на 11.24 (07.24 по Киеву), по предварительным данным, погибли 37 человек", — говорится в сообщении.