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Крушение Boeing 747 под Бишкеком: погибли 37 человек - МЧС Киргизии

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Крушение турецкого Boeing под Бишкеком (13)

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Как сообщается на сайте МЧС Киргизии, в результате падения самолета, который выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул около 15 домов разрушено.
Крушение грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
Sputnik / Табылды Кадырбеков

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. По предварительной информации, в результате крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком погибли 37 человек, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
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Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

Грузовой Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа были пять человек. В Минздраве сообщили о 35 погибших.

"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, около 15 домов разрушено и, по информации на 11.24 (07.24 по Киеву), по предварительным данным, погибли 37 человек", — говорится в сообщении.

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