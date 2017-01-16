Не менее 16 человек погибли при крушении самолета возле аэропорта Бишкека

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 16 человек погибли при крушении грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines, потерпевшего аварию при заходе на посадку в аэропорту Бишкека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правительство Киргизии.

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Как проинформировало правительство Киргизии, "не менее 16 человек погибли в результате крушения грузового самолета".

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома. Тушение пожара на месте ЧП продолжается.