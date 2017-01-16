Летевший из Гонконга турецкий грузовой самолет рухнул под Бишкеком

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии, сообщил РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

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"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", — сказал Сваров.

Крушение произошло в 3.31. В настоящий момент на месте ЧП работают все службы.

Судьба экипажа пока неизвестна. По словам Сварова, там находился экипаж "по штатной численности", в составе двух пилотов и технических работников.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.