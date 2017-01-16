Разбившийся под Бишкеком самолет принадлежал Turkish Airlines

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Разбившийся под Бишкеком грузовой самолет принадлежал компании Turkish Airlines, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу бишкекского международного аэропорта "Манас".

В МЧС Киргизии ранее сообщили, что грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту "Манас" в столице Киргизии.

Машина должна была приземлиться в 7.25 по бишкекскому времени (3.25 по Киеву), добавили в аэропорту.

Аэропорт "Манас" столицы Киргизии продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

"Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, на месте падения самолета продолжаются спасательные работы, судьба экипажа неизвестна.