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Разбившийся под Бишкеком самолет принадлежал Turkish Airlines

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По информации пресс-службы бишкекского международного аэропорта "Манас", самолет Turkish Airlines должен была приземлиться в 7.25 по бишкекскому времени (3.25 по Киеву).
Turkish Airlines
RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Разбившийся под Бишкеком грузовой самолет принадлежал компании Turkish Airlines, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу бишкекского международного аэропорта "Манас".

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В МЧС Киргизии ранее сообщили, что грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту "Манас" в столице Киргизии.

Машина должна была приземлиться в 7.25 по бишкекскому времени (3.25 по Киеву), добавили в аэропорту.

Аэропорт "Манас" столицы Киргизии продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

"Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, на месте падения самолета продолжаются спасательные работы, судьба экипажа неизвестна.

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