Крушение Ту-154: самолет с обнаруженными телами вылетел в Москву

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самолет военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы Ту-154 телами вылетел в Москву, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", — говорится в сообщении.