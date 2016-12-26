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Крушение Ту-154: самолет с обнаруженными телами вылетел в Москву

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (49)

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Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самолет военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы Ту-154 телами вылетел в Москву, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", — говорится в сообщении.

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