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Тела погибших при крушении Ту-154 доставят в Москву в понедельник

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (49)

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По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, принято решение, что опознание будет проводиться на базе Центра судмедэкспертизы Москвы. Доставка тел будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Доставкой тел погибших при крушении ТУ-154 в Москву займется военно-транспортная авиация, первый рейс прибудет в понедельник утром, сообщил в воскресенье статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает РИА Новости.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Люди несут цветы в память о погибших в крушении Ту-154

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Минобороны в воскресенье вечером сообщило об обнаружении 11 тел погибших.

"Министром обороны принято решение, сейчас мы его довели до родственников и близких, что опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы Москвы. Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Первый рейс прибудет уже завтра утром", — сказал Панков журналистам.

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