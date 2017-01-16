Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

"По предварительным данным, погибли три члена экипажа, один выжил, его увезла скорая помощь", — сообщил Сваров РИА Новости.

По его данным, при падении самолета погибли также несколько человек, находившихся в жилых домах дачного поселка Дача-суу, на которые рухнул самолет. Точное количество жителей уточняется.

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Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал близ аэропорта киргизской столицы утром в понедельник, Крушение произошло в 3.31. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома.

По данным киргизских СМИ, в двух домах жили семьи из девяти человек.

На место падения самолета в Сокулукском районе выехали первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Фото катастрофы размещены на канале JB Studios на Youtube.