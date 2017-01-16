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Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

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Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
Канал JB Studios на Youtube

"По предварительным данным, погибли три члена экипажа, один выжил, его увезла скорая помощь", — сообщил Сваров РИА Новости.

По его данным, при падении самолета погибли также несколько человек, находившихся в жилых домах дачного поселка Дача-суу, на которые рухнул самолет. Точное количество жителей уточняется.

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Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал близ аэропорта киргизской столицы утром в понедельник, Крушение произошло в 3.31. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома.

По данным киргизских СМИ, в двух домах жили семьи из девяти человек.

На место падения самолета в Сокулукском районе выехали первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Фото катастрофы размещены на канале JB Studios на Youtube.

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