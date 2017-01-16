Пилот потерпевшего крушение под Бишкеком самолета скончался

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Пилот грузового Boeing 747-400 скончался на месте крушения самолета. Как сообщает РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава республики Елена Баялинова, машина скорой помощи доставила в морг его тело.

"Пилот скончался на месте крушения самолета, машина скорой помощи доставила в морг его тело", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, число погибших на месте ЧП составляет 32 человека, в числе которых — местные жители и экипаж самолета.

"Увеличилось количество госпитализированных после ЧП. В больницу доставлена женщина с угрозой прерывания беременности", — сказала Баялинова.

Сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи. В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения.

Грузовой Boeing 747-400 Turkish Airlines разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Он выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе пяти человек. Ранее сообщалось, что один из пилотов выжил при крушении.