Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников Украины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций. Двадцатка самых состоятельных декларантов обнародована на сайте Forbes.

Читайте также: Хоти – не хоти, а нужно. Что Раду заставят принять в 2017 году

Редакция проанализировала декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Первая пятерка выглядит следующим образом: Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), Константин Жеваго (427,36 млн долларов), Вадим Новинский (368,29 млн долларов), Александр Герега (191,44 млн долларов), Александр Фельдман (156,91 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины инициировала проведение внеплановых проверок е-деклараций народных депутатов Верховной Рады.