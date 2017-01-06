Jyllands-Posten: вы увидели великое поражение гуманизма

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В начале 2016 года я был настроен относительно оптимистично, пишет Дэвид Трас в статье для Jyllands-Posten. "В Европе наконец-то начался рост — благодаря лидерству сильной Ангелы Меркель. США, казалось, продолжали оставаться нравственным лидером и вскоре должны были перейти под опеку независимой Хиллари Клинтон. Запад выглядел готовым вновь распахнуть объятия тому гуманизму, что делает нас сильными", — продолжает автор статьи.

"Тем разительнее изменения, произошедшие за этот год, и сейчас мы на пути вот к чему. Запад — такой, каким мы его знаем со времен Второй мировой войны, все крепче и крепче связываемый разными альянсами вроде ООН, ЕС, НАТО, конвенциями и договорами о свободной торговле — пошатнулся. Страшно пошатнулся. Да, настолько сильный удар был нанесен самой его основе, что создается ощущение, что приходит конец всему", — говорится в публикации.

"Возьмем хотя бы пять событий уходящего года, каждое из которых и само по себе имеет историческое значение. Ну, а хором они возвещают, что та эпоха, где правили наши ценности, на исходе", — пишет Трас.

"Во-первых, выход Великобритании из ЕС: в июне большинство англичан решило вежливо попрощаться с европейским сотрудничеством. До этого момента Евросоюз был невероятно успешным проектом, все нации континента желали в него вступить. Теперь это уже не так. Сейчас вполне можно и выйти", — полагает автор статьи.

"Во-вторых, терроризм расцвел в Европе: в июле в Ницце грузовик врезался в толпу людей, праздновавших национальный день Франции. 86 человек было убито. Затем этот кошмар повторился в Берлине, где еще один грузовик врезался в рождественскую ярмарку. 12 человек убито. Терроризм все пышнее с каждым днем", — говорится в публикации.

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"В-третьих, переворот в Турции: в июле была предпринята неудачная попытка государственного переворота, направленная против становящегося все более авторитарным Тайипа Эрдогана. Между тем, его режим железной рукой душит любую оппозицию. Из страны, которая тянулась к Западу, этот член НАТО сейчас превращается в диктатуру", — продолжает Трас.

"В-четвертых, США избрали Трампа: в одно прекрасное ноябрьское утро мы с ужасом узнали, что большинство американцев избрали в президенты звезду реалити-шоу Дональда Трампа. ЕС он ни в грош не ставит, НАТО называет обузой, ООН — бессмысленной тратой времени. И этот человек теперь лидер свободного мира…", — говорится в статье.

"В-пятых, ад в Алеппо: в декабре кошмар в Сирии достиг своей кульминации… "Арабская весна" прошла, и теперь "Зима близко". Алеппо стал Герникой нашего времени. Сребреницей нашего времени", — полагает автор публикации.

"С начала года мой оптимизм превратился в такой пессимизм, какого я не испытывал с 80-х годов прошлого века, когда обострилась холодная война. Слишком многое пошло не так. Похоже, это конец, и история свидетельствует, что баланс совершенно нарушен", — пишет Трас.

Запад падет!

"Что касается всего этого насчет конца истории — который наступил, раз уж либеральные идеалы свободы окончательно восторжествовали, как красиво писал Фрэнсис Фукуяма после падения Берлинской стены — и Запада как глобального защитника неприкосновенности личности по всей Земле, это, возможно, пора взять в скобки", — говорится в статье.

"Нас и один теракт очень ослабил. Атака "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года потрясла нас так сильно, что мы предали наши идеалы. Мы решили бомбить во имя мира — и сами убивали сотни тысяч людей вновь и вновь — что может быть хуже?" — интересуется автор публикации.

Война против терроризма, которую объявил Джордж Буш и которую активно продолжил Барак Обама, оказала огромное влияние на гуманизм — со всеми своими Гуантанамо, Абу-Грейб, тайными тюрьмами, пытками, дронами, нарушениями прав человека, насилием, шпионажем, разрушениями и многим другим, полагает Трас.

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На протяжении всех 2000-х и 2010-х годов наши политические лидеры не оставляли мысли о лидерстве, подавая хороший пример, создавая альянсы и справедливо деля общественные блага — но вместо того, чтобы строить мосты, они в итоге копали рвы, говорится в статье.

"В 80-х годах ситуация тоже была критическая — но большие политики заставили лед растаять. Мандела, Горбачев, Рейган, Тэтчер, Коль, Геншер. Сейчас я хотел бы увидеть таких же, это вернуло бы мне оптимизм в 2017 году. Один есть — это Меркель. Но не падет ли и она в этом году?" — Интересуется в финале публикации Трас.