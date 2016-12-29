Вадим Карасев о политических победителях 2016 года

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко укрепил свои позиции, фактически Украина в 2016 году из парламентско-президентской республики окончательно превратилась в президентско-парламентскую. При этом команда президента успешно манипулирует оппозиционными политсилами, препятствуя созданию единого оппозиционного фронта. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

2016: "тройка" победителей

Если говорить о политических итогах уходящего года, то легко определить победителей, и можно назвать пофамильно, их всего трое, сказал Карасев.

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"Пофамильно, кто победители этого года? Президент Порошенко, Гройсман, который стал премьером, и Тимошенко, поскольку у нее все-таки есть рейтинговая позитивная динамика. Если первые два победителя — это с точки зрения концентрации реальной власти, то с точки зрения поддержки, настроений, то этот год выиграла "Батькивщина", — сказал Карасев.

По его словам, партия "Самопомич" не проявляет особой активности, а львовский мэр Андрей Садовой "сбит, рейтинг Садового превратился в мусорный, в буквальном и фигуральном смысле этого слова… на мусоре он залетел".

"Народный фронт" потерял политические позиции (потеря премьера), рейтинг остается низким, у "БПП" тоже особых электоральных достижений нет, отметил эксперт. Но вот сам Порошенко свои позиции укрепил.

Вся власть у Порошенко

По мнению эксперта, президент сумел сконцентрировать властные полномочия.

"Что произошло за 2016 год? Окончательно парламентско-президентская республика стала президентско-парламентской, произошла консолидация, централизация власти в руках президента", — заявил Карасев.

Политолог пояснил: "премьер его, парламент, фактическое большинство — его…", генпрокурор (Юрий Луценко — Ред.) лоялен президенту, НАБУ и прочие антикоррупционные органы согласились с первенством ГПУ…

"Забыли уже про прослушку, которую они хотели получить еще в сентябре-октябре… Уже не просят, потому что понимают: Клинтон проиграла", — отметил Карасев.

Он добавил: проигрыш Клинтон — возможно, это не самый лучший вариант для украинской власти, но, может быть — и не самый плохой, не будет такой плотной опеки со стороны США, "больше пространства для маневра, больше свободы останется у тех, у кого реально власть в Украине".

Оппозиционеры или оппортунисты?

Карасев также отметил, что команда Порошенко "очень удачно манипулирует всеми потенциально или реально оппозиционными политическими силами".

"Вот смотрите: "Оппозиционный блок", "Батькивщина", "Самопомич", ("Радикальная партия" — Ред.) Ляшко и все другие, могли бы, так сказать, оппозиционно окружить всю эту хлипкую, хрупкую коалиционную конструкцию, у которой нет 220 голосов юридически. Но, тем не менее, как удачно разводят (оппозицию — Ред.)", — сказал политолог.

По его словам, "Оппозиционный блок" надо назвать просто — "Оппортунистический блок", потому что они заняли оппортунистическую позицию, ожидая, что "получат победу бесплатно", когда власть не справится с проблемами страны.

Карасев добавил, что партия "Самопомич" поблекла "после того, как Садового сбили… как-то они сникли, пожухли, потухли".

Что касается лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, то он, по словам эксперта, играет свою игру, "и это игра в том, чтобы попасть во второй тур президентских выборов с Порошенко".

Поэтому задача команды президента сейчас — разбивать оппозицию на разные "куски", и с каждым "куском" работать отдельно, отметил Карасев. По его мнению, "единственным, кто вынужден и будет поддерживать оппозиционный драйв, и будет фактически работать в качестве единственной оппозиционной — а не оппортунистической — оппозиции, будет Юлия Тимошенко и "Батькивщина", этот тренд продолжится в 2017 году".

Для революции недовольства людей — мало

Будет ли на Украине в ближайшем будущем революционные потрясения, ведь люди недовольны своей жизнью? Карасев напомнил, что "революция начинается при двух условиях, помимо настроений людей".

"Это фискальная ситуация в стране, а с ней сегодня все нормально — да, прижали бизнес, и так далее, но план по сбору налогов выполняется. И это раскол или отсутствие или отсутствие раскола в элитах. Когда раскол в элитах, тогда вторая элита — контрэлита — начинает организовывать людей для того, чтобы собраться на митинг, на Майдан… Электоральное недовольство оформляется в массовый протест, появляется субъект протестной деятельности, а не просто человек, который чем-то доволен или недоволен", — сказал политолог.

"Как скажут в телевизоре"

Карасев отметил, что власть в 2016 году существенно укрепила свой "медийный потенциал", и это уже заметно по результатам некоторых социсследований: "пусть небольшие, но изменения (настроений — ред.) в "плюс", это следствие нового контента — медийная картинка-то другая".

По словам Карасева, "оппозиционные шоу сдулись, стали небоевыми, телеканалы стали более лояльными власти".

"Вот скажите, где Михаил Саакашвили? Он ведь не может не быть оппозиционером, не может не быть активным в данной ситуации. Но мы его не видим. Почему? Потому что его нет телевизоре, ему не дают ход", — привел пример политолог.

По его словам, "власть взяла под контроль медийную составляющую, а это очень важно: люди не понимают, насколько важна та или иная реформа, они думают так, как скажут в телевизоре".

Карасев отметил, что он согласен с тезисом Пьера Бурдье, высказанном в докладе "Общественного мнения не существует" — потому что "общественное мнение, оно фабрикуется, делается… сегодня в газете, в телевизоре, а завтра уже в мозгах респондента".