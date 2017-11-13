ТОП событий в мире: землетрясение в Иране, майдан в Голливуде

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РИА Новости Украина

Мощное землетрясение: от Ирана до ОАЭ

Западные СМИ сообщают о крупном землетрясении магнитудой 7,2, произошедшем в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Жертвами землетрясения в Иране стали более 140 человек, около тысячи получили ранения. По имеющимся на настоящий момент данным, в соседнем Ираке погибли шесть человек, однако число жертв стихии в этой стране может возрасти. Как пишет британская газета Telegraph, в иракской столице Багдад люди в панике выбегали на улицы из своих домов и высоких строений, некоторые жители думали, что произошел взрыв.

"Я ужинала со своими детьми, когда внезапно здание начало подпрыгивать… Сначала я подумала, что это огромная бомба", — цитирует издание очевидицу происшествия. В нескольких иранских городах, в том числе в Касре-Ширин и Керманшах, люди также покидали дома, пишет Independent. Власти опасаются, что под завалами могут находиться раненые.

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Региональные СМИ, в свою очередь, отмечают, что подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. "Я живу на восьмом этаже, вся мебель в доме двигалась", — цитирует израильская газета "Йедиот Ахронот" жителя Герцлии (центральное Средиземноморское побережье Израиля). Гуманитарную помощь пострадавшим территориям направила Турция, кроме того, страна готова выслать команды спасателей для помощи в поисково-спасательных операциях, сообщает турецкая газета Daily Sabah. Инцидент стал одним из самых крупных землетрясений, произошедших в регионе. "Там было много землетрясений магнитудами от 5 до 6, но только несколько с магнитудой 7", — сообщила американской газете USA Today сейсмолог Калифорнийского государственного политехнического университета Джаша Полет. Согласно оценкам эксперта, стихия такого масштаба могла нанести огромный ущерб, поскольку население региона проживает в зданиях, не устойчивых к землетрясениям.

"Возвращение" премьера Ливана

Первое интервью подавшего в отставку премьер-министра Ливана Саада Харири привлекло внимание мировой прессы. В прямом эфире ливанского телеканала "Мустакбаль" Харири "после недельного молчания" вновь "держал речь" и обещал "скоро вернуться в Ливан", отмечает французская Monde. Газета Express сообщает, что Харири заверил телезрителей в том, что он свободен и его никто не удерживает силой, как ранее сообщали СМИ.

Израильское издание "Гаарец" обращает внимание на замечания ливанского премьера по Ирану и "Хезбаллах". "В разговоре с советником (верховного лидера Ирана Али Хаменеи) он объяснил, что Иран не должен посредством "Хезболлах" вмешиваться в дела арабских стран, в том числе в дела Ливана", — пишет газета.

Итальянское издание Stampa, в свою очередь, отмечает, что утром в воскресенье в Бейруте тысячи участников ежегодного марафона, который поддерживал и сам Харири, воспользовались случаем, чтобы призвать премьера вернуться на родину. По данным газеты, 47-тысячная толпа, совершившая забег на 42 километра, пронесла растяжки со словами: "Мы бежим для Вас" и "Мы ждем".

Два года после терактов в Париже

Европейская пресса в понедельник уделяет значительное внимание памятной церемонии, которая пройдет 13 ноября во Франции, спустя два года после терактов в зале "Батаклан" и у стадиона Сен-Дени. Как пишет Figaro, организаторы церемонии "в этот раз отдали предпочтение скромности": речи президента не ожидается, а саму церемонию посетят лишь немногие государственные деятели. Издание отмечает, что сегодня главной задачей французских властей является помочь пережившим эту национальную трагедию "вернуться к нормальной жизни".

В интервью Journal du Dimanche глава МВД Франции Жерар Коллон подчеркнул, что с момента терактов французские власти "подключили значительные силы к разведке, защите секретной информации, полицейскому присутствию, новым технологиям и европейскому сотрудничеству". Издание также публикует опрос общественного мнения, который показывает, что спустя два года после "самой страшной атаки со времен Второй мировой войны" большинство французов продолжают жить в страхе. В свою очередь, газета Monde пишет, что спустя два года после терактов в Париже и Сен-Дени около трети спасенных не смогли вернуться на работу или выбрать профессии "с наибольшим для них смыслом". "Какова ценность работы, когда понимаешь, что все может закончиться завтра же?" — цитирует издание бывшую главу ассоциации Life for Paris Каролин Ланглад.

Газета Parisien публикует воспоминая сотрудников скорой медицинской помощи, которые выехали в ту роковую ночь на место терактов, чтобы оказать первую помощь раненым, и которые сами стали жертвами "психологической атаки". "Виктория была в ту ночь дежурной медсестрой. Потрясенная, она рассказывает о своем долгом пути к признанию собственного статуса жертвы", — заключает газета. Итальянская Repubblica и французская Express публикуют фотографии выживших в "Батаклане" и родственников погибших, которые в память о трагедии сделали себе татуировки с датой теракта, символом или девизом Парижа. "Для меня это не просто татуировка": чернила на теле словно терапия для жертв Батаклана", — комментирует Repubblica. И все же, как отмечает Parisien, за пару дней до памятной церемонии на стадионе Сен-Дени "несмотря ни на что чувствовалась праздничная атмосфера" во время матча по регби между Францией и Новой Зеландией. Вопреки всему жизнь постепенно возвращается "в нормальное русло".

Митинг в США против домогательств

Несколько сотен человек в воскресенье вышли на марш против сексуальных домогательств в Голливуде, сообщает газета Los Angeles Times. В акции приняли участие пережившие домогательства или насилие женщины, их сторонники, среди которых были и жертвы фигуранта секс-скандалов продюсера Харви Вайнштейна. Толпа прошла по центральным улицам знаменитого района Лос-Анджелеса, скандируя — "нет секретам, нет лжи – нет молчанию, которое покупается за деньги".

Перед собравшимися выступила сенатор Конни Лейва и сообщила, что разработает запрет на соглашения о конфиденциальности, связанные с сексуальными домогательствами. Сами демонстранты заявили, что марш станет началом "крупной компании" по повышению осведомленности о неприемлемом поведении на работе. "Всем, кто является хищником, мы даем знать, что это движение не остановится, пока не дойдет до главного злодея", – заявила актриса Фрэнсис Фишер. Газета поясняет, что актриса имела в виду президента США Дональда Трампа, который в 2005 году на одной из видеозаписей хвастался тем, что может хватать женщин руками за интимные места, поскольку он "звезда".