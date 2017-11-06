Во Франции принят новый "мягкий" закон по борьбе с терроризмом

РИА Новости Украина

В среду во Франции вступил в силу закон о борьбе с терроризмом, положивший конец режиму чрезвычайного положения, действовавшего на территории страны на протяжении почти двух лет. Борьба с терроризмом "должна вестись с соблюдением основных свобод, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", заявил во вторник президент Эммануэль Макрон, выступая перед судьями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Однако не все согласны с законом о борьбе с терроризмом. Одни политики считают его слишком мягким, другие, наоборот, слишком жестким в том, что касается соблюдения основных прав и свобод. Общественная организация Amnesty International, опубликовавшая сравнительное исследование законов, принятых в разных европейских странах, пришла к выводу, что Европа тяготеет к общему ужесточению законодательства и Франция – не исключение.

Доминик Кюрис (Dominique Curis), представитель организации Amnesty International по вопросам индивидуальных и гражданских свобод, прокомментировала ситуацию для Sputnik: "Франция была в некотором роде моделью для Европейского союза, его двигателем. Те тенденции, которые мы наблюдаем последних несколько лет, влияют на остальные страны Европы и это влияние нельзя назвать положительным.

Даже Дания и Нидерланды – страны, которые, как считалось, лучше защищают или гарантируют права и свободы, тяготеют в той или иной степени к усилению превентивной логики. И эту тенденцию мы, к сожалению, наблюдаем по всей Европе – будь то в области сбора персональных данных, свободы слова или понятия террористического акта.

В Венгрии недавно за "терроризм" осудили человека, который оказался в толпе мигрантов, пытавшихся пересечь границу. На самом деле он хотел провести через границу свою семью. И этого человека приговорили к десяти годам тюрьмы за терроризм… Вот такие абсурдные вещи происходят и оказывает разрушающее влияние на жизнь людей. Потому что слово "терроризм" позволяет оправдать нарушения прав человека и заставить замолчать тех, кто говорит о соблюдении прав и свобод.

Правительство Франции предложило принять этот закон антитеррористический, говоря, что это является условием для того, чтобы положить конец режиму чрезвычайного положения. А вчера министр внутренних дел заявил, что при необходимости режим чрезвычайного положения может быть введен вновь! Как мы видим, понимание правительством целей и применения режима чрезвычайного положения отличается противоречивостью и непоследовательностью".

Роже Марион (Roger Marion), почетный префект, занимавший различные высокие посты в полиции, в том числе должность префекта по безопасности и обороне сначала на юге, затем на севере Франции: "Одним из новшеств, вводимых данным законом, является периметр безопасности, который может быть разным в зависимости от организуемого мероприятия. Обыски автомобилей и личный досмотр производятся еще до места входа на мероприятие. Однако это лишь "отодвигает" проблему вместо того, чтобы ее решать.

Во Франции проблема заключается в том, что были приняты законы, которые отняли у полиции возможность инициировать обыск или осмотр. Сегодня вам нужно получить предписание судебного или административного органа для того, чтобы проверить документы или произвести осмотр автомобиля. Раньше это находилось в компетенции административной полиции, сегодня же все проходит через судебный контроль.

ALAIN JOCARD / AFP Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж

За новым законом стоит желание вернуть главенство исполнительной власти, не оставлять все на усмотрение судебного органа. Раньше террористическая угроза не была столь актуальна, как сегодня, и понемногу во имя индивидуальных свобод были упразднены некоторые положения: режим "посягательства на государственную безопасность", возможность принудительного обыска и проведения предварительного расследования. Так как власти хотят положить конец режиму чрезвычайного положения, который по определению не может длиться долго, усиливается административная власть и на том спасибо!

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Проверка документов без предписания уже практиковалась – рядом с международными вокзалами. Сейчас был всего лишь расширен периметр. Само собой разумеется, этого недостаточно. C тех пор как был отменен пограничный контроль, а внутри страны полиция больше не имеет права проверять документы, нам не хватает полномочий для обеспечения безопасности. Но так было решено во имя индивидуальных свобод. И кого же сейчас в этом винить? Тут извечная проблема баланса между принудительными мерами, необходимыми для обеспечения безопасности, и защитой индивидуальных свобод".