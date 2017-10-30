Голливуд раскритиковал каминг-аут Спейси на фоне обвинений

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Голливудские знаменитости с негодованием отнеслись к тому, что американского актера Кевина Спейси к признанию в своей сексуальной ориентации подтолкнули обвинения в домогательствах.

Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

"Хотелось бы ясно дать понять, что гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним", — написала в Twitter комик Камерон Эспозито, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации.

Just wanna be really fucking clear that being gay has nothing to do w/ going after underage folks — Cameron Esposito (@cameronesposito) 30 октября 2017 г.

"Нет заявлению Кевина Спейси. Нет. Никакое количество выпитого алкоголя или скрытая гомосексуальность не объясняют и не оправдывают нападение на 14-летнего", — присоединился к комментариям Эспозито писатель и журналист Дэн Савадж.

Nope to Kevin Spacey's statement. Nope. There's no amount of drunk or closeted that excuses or explains away assaulting a 14-year-old child. — Dan Savage (@fakedansavage) 30 октября 2017 г.

В похожем ключе выразился и комик Билли Айкнер: "Кевин Спейси изобрел кое-что, чего не существовало до сих пор: плохой момент для признания в своей ориентации".

Kevin Spacey has just invented something that has never existed before: a bad time to come out. — billy eichner (@billyeichner) 30 октября 2017 г.

"Сексуальные преступления не относятся к теме половой жизни. Сексуальные преступления относятся к теме силы", — добавил в своем микроблоге актер Джордан Джаварис.

SEXUAL ASSAULT IS NOT ABOUT SEXUALITY. SEXUAL ASSAULT IS ABOUT POWER. SAY IT WITH ME, PLEASE. #KevinSpacey — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) 30 октября 2017 г.

Журналист издания Daily Beast Айра Мэдисон считает, что такое неожиданное объявление — хорошо продуманный рекламный ход.

"В следующие дни многие заголовки, скорее всего, сконцентрируются на факте признания Спейси. Это просчитанный шаг Спейси и его пиар-команды, которая долгое время управляла слухами о его сексуальной жизни", — написал Мэдисон в заметке, посвященной каминг-ауту актера.

По его мнению, не существует неправильного момента, когда не стоит делать подобное признание. Однако ситуация с использованием этого объявления, чтобы уклониться от обвинений в атаке, это нечто иное, считает журналист.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

Обладатель двух "Оскаров" как лучший актер, Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".