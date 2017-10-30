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    Культура

    Голливуд раскритиковал каминг-аут Спейси на фоне обвинений

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    Многие представители Голливуда заявили, что оскароносный актер Кевин Спейси выбрал далеко на семый лучший момент для признания в своей ориентации. Спейси совершил каминг-аут после появления обвинений в домогательствах.
    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Голливудские знаменитости с негодованием отнеслись к тому, что американского актера Кевина Спейси к признанию в своей сексуальной ориентации подтолкнули обвинения в домогательствах.

    Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

    "Хотелось бы ясно дать понять, что гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним", — написала в Twitter комик Камерон Эспозито, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации.

    "Нет заявлению Кевина Спейси. Нет. Никакое количество выпитого алкоголя или скрытая гомосексуальность не объясняют и не оправдывают нападение на 14-летнего", — присоединился к комментариям Эспозито писатель и журналист Дэн Савадж.

    В похожем ключе выразился и комик Билли Айкнер: "Кевин Спейси изобрел кое-что, чего не существовало до сих пор: плохой момент для признания в своей ориентации".

    "Сексуальные преступления не относятся к теме половой жизни. Сексуальные преступления относятся к теме силы", — добавил в своем микроблоге актер Джордан Джаварис.

    Журналист издания Daily Beast Айра Мэдисон считает, что такое неожиданное объявление — хорошо продуманный рекламный ход.

    "В следующие дни многие заголовки, скорее всего, сконцентрируются на факте признания Спейси. Это просчитанный шаг Спейси и его пиар-команды, которая долгое время управляла слухами о его сексуальной жизни", — написал Мэдисон в заметке, посвященной каминг-ауту актера.

    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его мнению, не существует неправильного момента, когда не стоит делать подобное признание. Однако ситуация с использованием этого объявления, чтобы уклониться от обвинений в атаке, это нечто иное, считает журналист.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

    Обладатель двух "Оскаров" как лучший актер, Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".

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