Мировые тренды: сексуальные скандалы в Голливуде, Освальд не агент ЦРУ

РИА Новости Украина

Сексуальные скандалы грозят арестами и тюремными сроками голливудским звездам, бывший лидер Каталонии объявлен в международный розыск, а убийца президента США Кеннеди вероятно, не был связан с ЦРУ — таковы темы, обсуждаемые сегодня мировыми СМИ. Подробнее – в кратком дайджесте от РИА Новости Украина.

Вайнштейна арестуют, на очереди Спейси?

Полиция Нью-Йорка намерена арестовать продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании. "Полиция готовит солидное уголовное дело", — пишет газета New York Times. Отмечается, что "если бы он был в городе и не прошло бы уже так много времени, его бы немедленно арестовали". По информации газеты, в Нью-Йорке наказание за изнасилование может варьироваться от двух лет заключения до "безлимитного" ареста за более серьезные преступления. Washington Post отмечает, что полиция сочла обвинения актрисы, заявившей, что Вайнштейн изнасиловал ее дважды, "правдоподобными", и продолжает собирать доказательства. Определенные "санкции" последовали в адрес актера Кевина Спейси. Как пишет Variety, продюсеры сериала "Карточный домик" на данный момент изучают контракт Спейси, чтобы понять, можно ли продолжить съемки без него. Продюсеры приняли решение не наказывать всю съемочную группу и изменить сценарий. Они рассматривают несколько вариантов, в частности, убрать персонажа Спейси Фрэнка Андервуда и сконцентрироваться в шестом сезоне на его жене Клэр Андервуд.

Ордер на арест Пучдемона

Испания находится "в состоянии худшего политического кризиса за сорок лет", пишет британская Times после событий вечера пятницы. В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. В свою очередь Пучдемон, "несмотря на то, что он ослаблен", отмечает газета Monde, заявил, что готов участвовать в выборах в Каталонии. Газета Telegraph предлагает обратить внимание не на судьбу политического лидера, а на ситуацию в стране. Так, в пятницу были обнародованы данные, согласно которым 15 тысяч человек потеряли работу в Каталонии за месяц. "За месяц, который видел незаконный референдум, ознаменовавшийся произволом полиции, последовавшую декларацию независимости, безработица среди каталонцев выросла на 3,67%, самый высокий рост по сравнению с другими регионами Испании", — пишет издание.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании

Убийца Кеннеди не был связан с ЦРУ

В пятницу в США опубликовали еще порядка 700 документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году. В новой серии документов западные СМИ заинтересовал один и тот же аспект, а именно то, что убийца президента Ли Харви Освальд не был связан с ЦРУ.

"Поиск не установил связей с ЦРУ или другими правительственными агентствами. Последние документы показывают усилия официальных лиц, связать действия Освальда до убийства, в том числе поездку в Мехико", — пишет Telegraph. Французская Figaro пишет, что уже в третий раз публикуются архивы по делу об убийстве Кеннеди, однако остается больше вопросов, чем ответов. New York Times отмечает, что "архивы содержат еще 30678 документов, которые будут обнародованы в ближайшие недели".

BMW снова отзывает автомобили

Компания BMW отзывает почти 1,5 миллиона автомобилей в США. Как пишет газета Zeit, эти меры коснутся нескольких моделей автомобиля. В свою очередь газета Monde отмечает, что в этот раз это связано не с "дизельным скандалом", а "с вероятностью возникновения пожара". По информации газеты, отзывать автомобили планируется в два этапа — примерно по 700 тысяч. Сама компания заявила, что "безопасность является приоритетом" и данные меры принимаются, так как руководство осознает "серьезность пожаров транспортных средств". Отмечается, что "в США это может привести к недовольству клиентов, которые могут потребовать компенсацию".