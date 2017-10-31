След Советов. В США обнародованы тысячи документов об убийстве Кеннеди

РИА Новости Украина

Власти США опубликовали на сайте Национального архива около 3 тысяч ранее засекреченных документов, касающихся убийства в 1963 году 35-го американского президента Джона Кеннеди. Предыдущая часть архива, содержавшая порядка 3,9 тысячи документов, была обнародована 24 июля.

В опубликованных бумагах содержится информация о том, как в СССР отреагировали на известие об убийстве Кеннеди, о якобы имевших место контактах убийцы Ли Харви Освальда с советским консулом, а также об анонимном сообщении, поступившем в одну из британских газет примерно за полчаса до судьбоносного события, пишут РИА Новости.

Как отметил в разосланном министерствам меморандуме президент США Дональд Трамп, американское общество ожидает и заслуживает того, чтобы власти страны "предоставили как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец полностью узнать обо всех аспектах этого важнейшего события". В то же время американский лидер отметил, что ряд материалов останутся засекреченными.

Согласно решению Трампа, эти документы будут изучать дополнительно в течение полугода — до апреля 2018 года. По истечении этого срока будет приятно решение о том, состоится ли их публикация и в каком виде.

"У меня сегодня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности", — указал Трамп. При этом он заверил, что Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием "только в очень редких случаях".

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Из рассекреченных ЦРУ данных следует, что за два месяца до совершения преступления Ли Харва Освальд в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по мнению американской разведки, был сотрудников КГБ.

Как указывается в документе, телефоны советского посольства в Мексике в тот период прослушивались спецслужбами США. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с КГБ или КГБ было причастно к убийству Кеннеди, в документе нет. Версия о причастности СССР к убийству Кеннеди рассматривалась американскими властями наряду с множеством других, но, согласно официальным документам, не нашла подтверждения. Эпизод с явкой Освальда в посольство СССР в Мехико был описан ранее в литературе — общавшийся с Освальдом советский вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что Освальд просил выдать ему визу в СССР.

"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ.

"Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", — говорится в документе ЦРУ. Также утверждается, что Костиков и другой офицер КГБ Олег Брыкин, расквартированный в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в американском штате Оклахома.

Руководство СССР считало, что убийство Джона Кеннеди стало результатом заговора, причем не исключало, что в нем мог участвовать вице-президент США Линдон Джонсон.

По данным источника ФБР в резидентуре КГБ в Нью-Йорке, в 1965 году советские разведчики получили задание разрабатывать информацию о Джонсоне, его личности, биографии, личных друзьях, семье и обо всех, кто его поддерживает.

Смотрите также: "Нападение" на Трампа с помощью российских флажков

"Наш источник добавил, что в инструкциях из Москвы говорилось, что "в данный момент" КГБ обладает данными, которые якобы показывают, что президент Джонсон был ответственен за убийство покойного президента Джона Кеннеди. Штаб-квартира КГБ дала понять, что в свете этой информации советскому правительству было необходимо знать о том, каковы личные отношения президента Джонсона с семьей Кеннеди, особенно президента Джонсона с (братьями президента — Ред.) Робертом и Тедом Кеннеди", — говорится в документе ФБР, который подписан его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Другой источник, находившийся в СССР, сказал ФБР еще в 1963 году, что руководство Коммунистической партии Советского Союза считало убийство результатом внутреннего заговора в США.

"Согласно нашему источнику, официальные лица КПСС считали, что имел место хорошо организованный заговор со стороны "ультраправых" в США, чтобы устроить "переворот". Похоже, что они были убеждены, что убийство не было делом одного человека, но стало результатом тщательно спланированной кампании, в которой играли роль несколько людей", — говорится в документе.

В нем также отмечается: руководство КПСС считало, что участники заговора намеревались использовать убийство и сыграть на антикоммунистических чувствах в США, затем использовать это для прекращения переговоров с Советским Союзом, напасть на Кубу и затем устроить войну.

"В результате этой убежденности Советский Союз немедленно оказался в состоянии повышенной готовности", — говорится в докладе.

В документах значится, что примерно за 25 минут до убийства Кеннеди провинциальная британская газета Cambridge News получила анонимный телефонный звонок с сообщением о "больших новостях" из Соединенных Штатов.

"Британская служба безопасности (MI-5) сообщила, что в 18.05 GMT 22 ноября репортеру из газеты Cambridge News в Кембридже позвонил неизвестный и посоветовал связаться с американским посольством в Лондоне в связи с некими важными известиями", — говорится в докладной записке замдиректора ФБР Джеймса Энглтона на имя главы ведомства.

Британские СМИ отмечают, что записка с сообщением об анонимном звонке была опубликована еще в июльском массиве документов, но тогда осталась незамеченной.