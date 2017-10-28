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    Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству Кеннеди

    (обновлено: )13
    Около трех тысяч документов об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году впервые были опубликованы в Соединенных Штатах, база данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди.

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    "После серьезного обсуждения с генералом Келли (глава аппарата Белого дома Джон Келли — ред.), ЦРУ и другими ведомствами я опубликую ВСЕ документы по Джону Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых людей, еще живых", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

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    Он отметил, что делает это "по причине большей открытости, прозрачности", а также чтобы положить конец любым теориям заговора.

    В четверг около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году впервые были опубликованы в Соединенных Штатах, база данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

    Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

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