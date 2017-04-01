Обзор мировых СМИ: отношения РФ и США - "хуже холодной войны"

РИА Новости Украина

Хуже Холодной войны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что отношения России и США в настоящий момент, вероятно, хуже, чем они были во времена "холодной войны.

Песков призвал вспомнить решения, принятые администрацией бывшего президента США Барака Обамы в последние дни перед его уходом с поста, в частности — экстрадицию российских дипломатов и "захват российской дипломатической собственности в Нью-Йорке и Вашингтоне".

"Такого не было в дипломатических отношениях в мире в течение многих и многих десятилетий", — отметил он, добавив, что это не только "недружелюбно", но и "незаконно с точки зрения международного права".

Он также подчеркнул, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа могла бы помочь улучшить отношения двух государств. По словам политика, низкие рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина у американцев стали следствием длительной антироссийской пропаганды.

"Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде", — приводит телеканал ABC ответ Пескова на вопрос ведущего, чем вызван тот факт, что всего 9% американцев положительно относятся к российскому лидеру.

Иммунитет для Флинна. Ведущие мировые СМИ (Washington Post, Independent, Financial Times и многие другие) продолжают обсуждать решение экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, адвокат которого заявил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Так, газета Washington Post выразила сомнения по поводу того, действительно ли Белый дом заинтересован в том, чтобы Флинну предоставили иммунитет.

В свою очередь, британская газета Independent пишет, что Трамп ясно дал понять, что его бывший советник должен выступить в конгрессе и дать свои показания по вопросу якобы вмешательства РФ в выборы в США.

"Майк Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета в том, что является охотой на ведьм, проводимой СМИ и демократами в историческом масштабе", — цитирует издание слова главы Белого Дома.

Венесуэла: государственный переворот? В центре внимания многих СМИ сегодня также оказался политический кризис в Венесуэле, где ранее Верховный суд заявил, что взял на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета.

Так, издание Nacional пишет о том, что один из основных лидеров венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес заявил в пятницу, что сейчас наступил решающий час для будущего страны.

"Настал решающий час – либо вы с венесуэльским народом, либо вы с диктатурой, это касается и вооруженных сил", — приводит Nacional заявление Каприлеса.

Газета Comercio, в свою очередь, написала, что Мадуро отметил, что в деле о лишении парламента полномочий речь не идет о нарушении конституционного порядка. По его мнению, единственным переворотом были действия "правых радикалов" в 2002 году, нацеленные на свержение прежнего лидера страны Уго Чавеса.

СМИ подсчитали состояние дочери и зятя Трампа. Состояние дочери президента США Иванки Трамп и ее супруга Джерада Кушнера, которые также являются советниками нынешнего главы Белого Дома, превышает $740 млн, пишут зарубежные СМИ, среди которых газеты New York Times и Guardian.

Согласно информации, представленной New York Times, доходы Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера составляют 740 миллионов долларов.

По данным издания, несмотря на то, что Кушнер перед тем как занять пост в администрации, покинул должности в более чем 200 предприятиях, связанных с принадлежащим его семье бизнесом по строительству недвижимости, он по-прежнему получает выгоду от деятельности большинства их них.

Газета подчеркивает, что дочь президента, которая на днях получила официальную должность помощницы президента, отказалась от своих компаний, но по-прежнему сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона.