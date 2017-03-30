Действия США на Аляске представляют угрозу для России - Путин

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Военная деятельность США на Аляске представляет определенную угрозу для России, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на международном форуме "Арктика — территория диалога".

"То, где мы развиваем свою военную, пограничную деятельность, — это территория РФ. И мы исходим из того, что мы так же, как и любая страна, как США, которые, кстати говоря, являются нашими соседями по Арктике, развивают свою военную деятельность, которая, на наш взгляд, представляет для нас определенную угрозу", — сказал Путин.

По его словам, ПРО США – не просто оборонная система, а "часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию". "И это не то, что предупреждает ракетно-ядерное нападение, это то, что минимизирует так называемый ответный удар", — подчеркнул он.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что санкции, введенные США против ряда российских компаний, вызваны желанием Вашингтона "подвинуть" Россию с рынка оборонной промышленности.