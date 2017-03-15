В Венесуэле объявлен гуманитарный кризис

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Оппозиционная национальная ассамблея Венесуэлы во вторник единогласно приняла резолюцию о гуманитарном кризисе в стране, а также одобрила создание комиссии по расследованию проблем со снабжением продовольствием.

По словам главы парламента Хулио Борхеса, правительство пытается скрыть истинное катастрофическое положение, в котором оказались венесуэльцы. "Логичным было бы, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение в гуманитарной сфере, но оно пытается спрятать правду и разрушить производство", — приводит портал Nacional слова Борхеса.

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Глава национальной ассамблеи заявил, что парламент требует от властей открыть специальный гуманитарный канал, по которому в страну сможет поступать иностранная помощь, для решения проблемы бедности, голода и нищеты в Венесуэле.

Это уже второй случай, когда парламент объявляет ЧП в гуманитарной сфере. Первый раз оно было объявлено в феврале 2016 года, а затем, в апреле, большинство оппозиционного парламента проголосовало за отставку министра продовольствия Родольфо Марко Торреса, возложив на него ответственность за острый дефицит продуктов питания.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями сейчас нет. Президент Николас Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства. В начале января оппозиционный парламент признал Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.

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В Венесуэле отмечается дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.